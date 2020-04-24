Президент: Мы не имеем права рисковать здоровьем детей! (ВИДЕО)

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“Мы не имеем права рисковать здоровьем детей”. Об этом заявил глава государства, отвечая на вопрос, когда возобновится деятельность детских садов, школ и других учебных заведений.

Глава государства отметил, что только в Кишиневе у более чем 100 работников образовательной системы был выявлен коронавирус.

– Это учителя, воспитатели. Теперь представьте, если мы массово откроем школы и детские сады. И Боже упаси, чтобы в каком-нибудь садике было массовое заражение детей. Мы не имеем права рисковать здоровьем детей, – отметил он.

Президент подчеркнул: всё, что имеет отношение к системе образования, будет рассматриваться властями страны отдельно.

– Премьер-министр уже сказал, скажу и я: учеба в школах, скорее всего, начнется 1 сентября, с нового учебного года. Если ситуация улучшится в том, что касается уменьшения случаев COVID-19, и не будет риска новой волны пандемии, может, вернемся с июня. Мы уже решили, что в гимназиях и лицеях экзаменов не будет, будет средний балл. По бакалавру примем решение в ближайшее время, – пояснил он.

Решение по поводу возобновления деятельности детских садов также пока еще не принято. Руководство страны решило повременить с этим, увидев большое количество заболевших работников образовательной системы.

– Не исключаю, что на определенном этапе, с июня будет принято отдельно решение по детским садам.Что касается университетов, скорее всего, они тоже вернутся к учебе с сентября. Сейчас мы ищем решение, как обеспечить переход с одного курса на другой, как посчитать баллы, поскольку вы знаете: у студентов в конце года есть экзамены. Постараемся найти решение с коллегами из Минобразования, – подытожил Игорь Додон.