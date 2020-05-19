Президент: Мы настроены успешно завершить переговоры с Евразийским банком развития и дать старт первым инвестиционным проектам

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Игорь Додон очень позитивно оценивает начавшиеся в этом году переговоры о присоединении Молдовы к Евразийскому банку развития, в ходе которых были обозначены потенциальные сферы взаимодействия Банка с Республикой Молдова. Это агропромышленный комплекс, инфраструктура дорог, энергетика, продвижение взаимной торговли. Об этом глава государства заявил в ходе выступления на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

– Хочу подчеркнуть – мы настроены успешно завершить переговоры с Банком и дать старт первым инвестиционным проектам, – сказал он.

Президент также подчеркнул, что “как государство-наблюдатель мы заинтересованы и готовы участвовать во многих программах и проектах Евразийского экономического союза”.

Но для этого нужны специальные механизмы и инструменты, чтобы наши производители, экспортеры, работники смогли реально подключиться к реализации евразийских программ и проектов. Обращаюсь к главам государств-членов Евразийского экономического союза с предложением проработать вопрос о механизмах и инструментах вовлечения государств-наблюдателей в реализацию совместных программ и проектов, – отметил глава государства.

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