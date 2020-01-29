Президент: Мы намерены искоренить коррупцию среди судей и вернуть доверие граждан к правосудию

0

Продолжение реформ и преобразование Республики Молдова – необратимый процесс, необходимый, прежде всего, стране и её гражданам, отметил президент в рамках своего выступления в ПАСЕ. Построение демократии не имеет простых решений. Оно возможно только в условиях политической и экономической стабильности путём надлежащего функционирования демократических институтов, ряд которых созданы при поддержке Совета Европы. На данном этапе важно, чтобы политики и партнёры проявили терпимость и серьёзность в целях реализации предложенных реформ, сказал он.

Глава государства подчеркнул, что процесс реформирования страны опирается на программу деятельности правительства на 2020–2023 годы и положений Соглашения об ассоциации Республика Молдова – Европейский союз. В этом контексте принимаются во внимание и рекомендации ПАСЕ и комитетов по мониторингу Совета Европы.

– На сегодняшний день основные усилия президента, парламента и правительства нашей страны направлены на реализацию многих реформ, но я хочу особо подчеркнуть наши усилия по реформированию правосудия и борьбе с коррупцией. Посредством комплексной реформы правосудия мы намерены искоренить коррупцию среди судей, обеспечить профессиональный и честный судейский корпус, вернуть доверие граждан к судье и правосудию в Молдове. Эта реформа должна быть выведена из русла политических дебатов. В связи с этим хочу поблагодарить госпожу Генерального секретаря Совета Европы за немедленное решение о создании специальной рабочей группы по реформе правосудия и за первый визит в Кишинев официальных лиц Совета на прошлой неделе. Мы не хотим реформы ради реформы или её копирования любой ценой. Нам нужен процесс, в котором есть доверие и поддержка, – заявил он.

Реформа правосудия является лишь одним из элементов общей институциональной реформы, сказал Игорь Додон. Он признал, что государственные институты чрезвычайно слабы после стольких лет политического контроля над ними, после периода, когда для них была создана функциональная модель, основанная на политическом подчинении.

– Вот почему реформа правосудия является одним из наиболее важных вызовов, стоящих перед нами. Институты государства должны быть реформированы и осуществлять свою деятельность в пользу граждан. Это та область, где поддержка европейских институтов очень важна для нас, – добавил он.