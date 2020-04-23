Президент: Мы найдем решения для поддержки сельхозпроизводителей

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На следующей неделе президент отправится в районы страны, чтобы лично пообщаться с сельхозпроизводителями, которые оказались в затруднительном положении по причине засухи. Об этом глава государства заявил в рамках программы на телеканале “НТВ Молдова”.

Первые два района Игорь Додон намерен посетить во вторник.

– У нас отмечается засуха, которой не было последние годы. Даже если у нас был хороший посев весной – я говорил об этом с министром, это касается злаков, пшеницы, ячменя, подсолнуха – из-за засухи у нас возникла большая проблема. Мы должны обдумать, как можем оказать поддержку со стороны государства. Понимаю, что есть необходимость в дополнительных средствах. Тут мы опять возвращаемся к тем кредитам, которые сейчас пытаются заблокировать и критикуют некоторые представители оппозиции. Нам необходимы ресурсы, чтобы помочь сельхозпроизводителям. Как я сказал, начиная со следующей недели я поеду в районы, побеседую с сельхозпроизводителями, чтобы найти решения и поддержать их, – сказал Додон.

Он отметил, что ситуация с засухой может поставить под угрозу продовольственную безопасность нашей страны. Руководство страны намерено не допустить этого.

– У нас есть около 60 000 тонн пшеницы в государственном резерве, которая позволяет нам балансировать. У нас есть несколько сотен тонн пшеницы, на которую мы поставили нетарифные ограничения на экспорт – так, как это сделали все государства в регионе, кстати, чтобы сохранить злаки в стране, так как нам они пригодятся. Но кроме этого надо отдельно поддержать сельхозпроизводителей. На следующей неделе мы начнём это обсуждать, и найдем решения, – сказал он.

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