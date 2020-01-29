Президент: Мы начинаем выявлять правду о банковском мошенничестве и его бенефициарах. Государственные учреждения наконец собираются отдать их под суд

– Сотни тысяч молдавских граждан покинули страну при предыдущих властях не из-за геополитической ориентации страны, а из-за коррупции, которая привела к бедности, социальному неравенству, несправедливости. Именно поэтому вопрос коррупции фигурирует в повестке дня каждого заседания Высшего совета безопасности, которые я провожу как президент страны. Именно поэтому мы попросили правительство провести глубокие реформы в области правосудия в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и в тесном сотрудничестве с экспертами этого учреждения. У нас есть важные подвижки в борьбе с коррупцией. Мы начинаем выявлять правду о банковском мошенничестве и его бенефициарах. Государственные учреждения наконец собираются отдать их под суд. Мы добились значительных успехов в выяснении незаконной концессии аэропорта, а также в других резонансных делах. И это было возможно, потому что политики позволили правосудию начать работать, – подчеркнул президент.