Президент: Мы начинаем выявлять правду о банковском мошенничестве и его бенефициарах. Государственные учреждения наконец собираются отдать их под суд

В то время как некоторые политики пытаются поставить на первое место по значимости геополитические вопросы, такие как объединение с Румынией, борьба с Москвой, борьба с американцами и другие ложные темы, для главы государства и правительственной команды реальная угроза государственной безопасности исходит изнутри страны. Угроза настоящая, а не геополитическая. Угроза, против которой до сих пор ни одно правительство не боролось по-настоящему – коррупция, отметил президент в рамках своего выступления в ПАСЕ.
– Сотни тысяч молдавских граждан покинули страну при предыдущих властях не из-за геополитической ориентации страны, а из-за коррупции, которая привела к бедности, социальному неравенству, несправедливости. Именно поэтому вопрос коррупции фигурирует в повестке дня каждого заседания Высшего совета безопасности, которые я провожу как президент страны. Именно поэтому мы попросили правительство провести глубокие реформы в области правосудия в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и в тесном сотрудничестве с экспертами этого учреждения. У нас есть важные подвижки в борьбе с коррупцией. Мы начинаем выявлять правду о банковском мошенничестве и его бенефициарах. Государственные учреждения наконец собираются отдать их под суд. Мы добились значительных успехов в выяснении незаконной концессии аэропорта, а также в других резонансных делах. И это было возможно, потому что политики позволили правосудию начать работать, – подчеркнул президент.