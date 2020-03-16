Президент: Мы готовы сделать послабление в части взимания налогов с доходов юридических лиц.

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Правительство рассматривает возможность оказания помощи экономическим агентам, осознавая их неизбежные финансовые потери от вынужденных карантинных мер. Об этом на своей странице в соцсети написал Игорь Додон.

– Например, мы готовы сделать послабление в части взимания налогов с доходов юридических лиц, – отметил президент.

Он также добавил, что власти страны попросят коммерческие банки Молдовы найти возможность для «замораживания» кредитов, выданных гражданам. Речь идет о кредитных «каникулах» сроком на несколько месяцев, чтобы не оказывать финансового давления на людей в условиях кризиса.