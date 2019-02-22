Президент: Мы должны быть готовы к любому сценарию (ВИДЕО)

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Глава государства считает, что если правящая партия захочет отменить результаты выборов по той причине, что выиграла не она, она найдет для этого любой повод. Однако это повлечет за собой серьезные последствия, уверен президент. Заявление было сделано в рамках передачи на частном телеканале.

– Думаю, мы должны быть готовы к любому сценарию. Если они захотят отменить результаты выборов, так как выиграли не они, они могут использовать любой аргумент. Поэтому, отвечая на вопрос, могут или нет отменить результаты выборов, – думаю, что могут, – сказал Игорь Додон.

Вместе с тем, глава государства отметил, что все зависит от итогов голосования, а также от того, готовы ли власти взять на себя такой риск, так как это чревато серьезной дестабилизацией в Республике Молдова.