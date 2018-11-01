Президент: Мы будем добиваться международного признания нейтралитета Молдовы

Буквально две недели назад глава государства встречался с председателем Парламентской Ассамблеи НАТО, который находился с визитом в Кишиневе. Он пытался убедить Игоря Додона в том, что такое сотрудничество — это хорошо.

– Но я озвучил свою четкую позицию, которая им не понравилась. Так, я считаю, что открытие офиса НАТО по информированию, которое состоялось незадолго до того, как я вступил в должность президента, было нацелено на то, чтобы убедить граждан Молдавии, выступающих категорически против Североатлантического альянса, что НАТО — это не война, НАТО — это хорошо. Я в это не верю, – сказал президент в рамках эксклюзивного интервью по итогам своего визита в РФ.

Глава государства в очередной раз подчеркнул: Республика Молдова — это нейтральное государство, и нам это не нужно.

– Эти социальные проекты также нацелены на то, чтобы через какое-то время, например, через поколение или даже раньше, поставить вопрос о том, чтобы поменять конституцию страны и изменить нейтральный статус республики. Я против этого. Поэтому, когда я говорю, что Североатлантический альянс не нужен в Молдове, я это и имею в виду, – добавил Игорь Додон.

Более того, глава государства намерен добиваться того, чтобы нейтралитет нашей страны был международно признан на уровне Совета Безопасности ООН. Такое решение есть, например, по Австрии, сказал он.

– Тогда будем спокойны и мы, и Восток, и Запад. И это, кстати, будет решением приднестровского конфликта, – отметил он.