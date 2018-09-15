Президент Молдовы встретился с госсекретарём Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином (ФОТО)

Президент Молдовы встретился с госсекретарём Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином (ФОТО)

Игорь Додон провел встречу с представительной делегацией Ватикана во главе с государственным секретарём Святого Престола, кардиналом Пьетро Паролином.

Глава молдавского государства поблагодарил гостей за участие во Всемирном конгрессе семей и подчеркнул общность ценностей, в первую очередь семейных.

– В этом контексте я проинформировал госсекретаря Ватикана о своем решении объявить 2019 год Годом семьи в Республике Молдова. Отметил, что население нашей страны поддерживает эту инициативу, – сообщил Додон.

Он также выразил признательность Папе Римскому Франциску за теплый прием во время визита в Ватикан в ноябре 2017 года.

Додон поблагодарил Святой Престол за то, что пошел навстречу молдавской стороне и дал нашим верующим, проживающим в Италии, возможность проводить религиозные обряды в церквях этой страны.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md