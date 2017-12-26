Президент Молдовы удостоил РКБ Орденом Республики по случаю 200-летия со дня основания медучреждения

Сегодня медицинское сообщество страны отмечает 200-летие создания Республиканской клинической больницы им. Тимофея Мошняги.

Глава государства отметил, что с 1817 года, по истечении двух столетий, РКБ стала самым важным государственным учреждением здравоохранения в Республике Молдова, работники которого спасли жизнь сотням тысяч наших сограждан, а также стала главным центром подготовки и обучения медицинских кадров.

– С чувством гордости отмечаю, что в настоящее время учреждение оказывает специализированные медицинские услуги, соответствующие международным стандартам, используя при этом современные методологии и постоянно обновляя материально-техническую базу. Ведь престиж и важность Республиканской клинической больницы зиждутся на профессионально компетентном медицинском персонале, самоотверженно и ответственно исполняющем свои обязанности и восстанавливающем здоровье людям, – подчеркнул Игорь Додон.

По случаю юбилея президент Молдовы поздравил медработников, а также удостоил Республиканскую клиническую больницу Орденом Республики.

– Сегодняшний юбилей предоставил мне возможность пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, больших успехов и значительных результатов в работе по надзору за здоровьем наших граждан, в развитии и улучшении системы управления качеством в учреждении. Пусть ваш благородный труд принесет вам удовлетворение. В знак признания особых заслуг в развитии здравоохранения, Республиканская клиническая больница им. Тимофея Мошняги награждается самой высокой государственной наградой – орденом «Ordinul Republicii», – заключил глава государства.