Президент Молдовы продолжает поощрять юные таланты (ФОТО)

Глава государства заявил о намерении и впредь продвигать молодые таланты нашей страны.

Так, на этот раз Игорь Додон присвоил Почетную грамоту Президента Республики Молдова 11-летней Барбэ Анастасии, завоевавшей звание лауреата I премии XIII Международного конкурса-фестиваля вокального исполнения «Золотой Голос России», который прошел осенью 2017 года в Москве.

Участие юной исполнительницы в конкурсе стало возможным при поддержке Благотворительного фонда Первой Леди «Din Suflet».

– Намерен и впредь поддерживать и продвигать молодые таланты, представляющие Республику Молдова во всем мире, – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Ранее президент исполнил самое заветное желание воспитанницы молдавского интерната, встретившись с ней в ее день рождения.