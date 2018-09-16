Президент Молдовы принял участие в церемонии закрытия Всемирного конгресса семей (ФОТО, ВИДЕО)

Президент Молдовы принял участие в церемонии закрытия Всемирного конгресса семей (ФОТО, ВИДЕО)

Глава государства Игорь Додон принял участие в церемонии закрытия Всемирного конгресса семей, который впервые проходил в Кишиневе под патронатом Президента Республики Молдова.

Игорь Додон выразил искреннюю благодарность всем присутствовавшим на мероприятии.

Глава государства отметил, что молдавский народ силён именно тем, что хранит веру и традиции предков.

– Наше поколение сбережет традиционные ценности и будет передавать их из поколения в поколение. Выражаю надежду на то, что наши потомки сделают то же самое, – подчеркнул президент страны.

В то же время Игорь Додон сказал, что следующий Всемирный конгресс семей соберётся в марте 2019 года в Италии.

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