Президент Молдовы принял участие в церемонии празднования годовщины создания АТО Гагауз Ери (ФОТО)

Глава государства передал искренние поздравления жителям автономии и пожелал Гагаузии мира и процветания.

Президент Молдовы Игорь Додон по приглашению Башкана Автономии Ирины Влах принял участие в церемонии празднования 23-й годовщины создания Административно-территориальной единицы Гагаузия.

– Сегодня мы отмечаем 23-ю годовщину исторического события – принятие парламентом Республики Молдова Закона об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз-Ери). 23 декабря 1994 года был урегулирован один из межэтнических конфликтов на территории нашей страны, доставшихся нам в наследство от эпохи разгула национализма конца 80-х – начала 90-х годов. В течение этих лет Гагаузия демонстрировала приверженность укреплению молдавской государственности. Мы помним, что после того, как в 2009 году в Молдове вновь пришли к власти евро-унионистские силы, именно гагаузы заявили о намерении бороться за молдавскую государственность, за историю Молдовы, за дружбу с нашим главным стратегическим партнёром – Российской Федерацией, – написал на своей странице в соцсети глава государства.

По словам Игоря Додона, к сожалению, власти страны далеко не всегда учитывают интересы Гагаузии. Это проявляется в игнорировании специфики региона, в нежелании считаться с интересами Гагаузии, в возможности для судебных инстанций отменить любой закон, принимаемый Народным собранием Гагаузии, что и произошло буквально несколько дней назад с местным Законом об образовании.

– У меня, как у Президента страны, позиция предельно чёткая: Закон об особом правовом статусе Гагаузии от 23 декабря 1994 года должен выполняться в полном объёме, без каких бы то ни было исключений. Именно по этой причине я отклонил и вернул в парламент два закона, касающиеся функционирования гагаузской автономии, в том виде, в котором они были перекроены в парламентских комиссиях. Эти законы должны быть приняты в том виде, в котором были разработаны совместной комиссией Парламента и Народного собрания Гагаузии. Передаю искренние поздравления гагаузам по случаю праздника, желаю им крепкого здоровья, новых успехов, мира и процветания!, – заключил президент Молдовы.