Президент Молдовы Игорь Додон празднует сегодня день рождения

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Главе государства исполнилось 44 года.

Игорь Додон родился 18 февраля 1975 года в селе Садова Каларашского района. У него три высших образования, он также является доктором экономических наук.

В 2005 году Додон начал деятельность в правительстве, став заместителем министра экономики и торговли, затем министром экономики и торговли, а после и первым заместителем премьер-министра. В 2009 году был избран депутатом парламента, а в 2011 возглавил Партию социалистов Республики Молдова. Упорство, верность принципам, близость к гражданам и прирожденные лидерские качества Додона привели к тому, что в 2014 году ПСРМ победила на парламентских выборах и смогла образовать в законодательном органе страны крупнейшую парламентскую фракцию.

Осенью 2016 года Игорь Додон стал первым всенародно избранным за последние 20 лет президентом Республики Молдова, заручившись поддержкой 52,11% или 834081 избирателей, что является абсолютным рекордом за всю историю страны. Игорь Додон сумел вернуть гражданам доверие к институту президентства. Согласно всем опросам общественного мнения, Додон – политик №1 в стране. Именно ему население Молдовы доверяет больше всего.

Президент Молдовы стоит на страже государственности, независимости и территориальной целостности нашей страны. Он – истинный патриот республики. Глава государства защищает традиционные ценности молдавского народа: православие, молдавский язык и историю, семью. Женат, у него трое детей. Ежедневно воплощает в жизнь свою главную цель на посту президента – вернуть гражданам веру в Молдову, и его действия находят отклик в сердцах людей.

Коллектив “Аргументов и фактов в Молдове” поздравляет Игоря Додона с днем рождения и желает новых свершений на благо всей нашей страны и народа!