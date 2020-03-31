Президент: Молдова использует самые точные тесты для определения коронавируса

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В Республике Молдова используются самые точные тесты для определения коронавируса. Их погрешность минимальна. Стоимость одного такого теста, который производится в Китае, составляет 18 долларов. Об этом в рамках передачи на частном телеканале рассказал Игорь Додон.

Речь идет о тесте на полимеразную цепную реакцию (ПЦР-тест). У человека берется мазок из горла или носа, в нем в лаборатории ищут частички вируса. В Молдове делают именно такие тесты, подчеркнул президент.

– Они самые точные. Мы заказали в Китае 100 тысяч именно таких тестов, – рассказал Игорь Додон.

Глава государства также отметил, что на данный момент тест-систем в Молдове достаточно: так, помимо запаса, который был до сих пор, сегодня в страну поступили еще 8 тысяч штук. В то же время власти ищут возможности доставить заказанную в Китае партию. Для этого будет организован чартерный рейс.

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