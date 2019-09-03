Президент: Моя задача – не допустить роста тарифов на газ ни на 1%!

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“У нас есть все шансы добиться того, чтобы не допустить роста тарифов на газ”, – об этом по итогам вчерашнего визита в Москву и проведенных бесед с Дмитрием Козаком и Алексеем Миллером заявил президент Игорь Додон. Глава государства отметил, что окончательное решение по этому поводу будет принято в рамках его встречи с Владимиром Путиным, которая состоится в эту субботу.

Президент выразил твердую уверенность в том, что этот вопрос может быть решен с пользой и в интересах молдавских граждан, и подчеркнул, что в свете приближающейся зимы и нового отопительного сезона – это крайне важно.

– Моя задача в качестве президента страны – сделать всё для того, чтобы граждане не страдали, чтобы не было повышения тарифов. Я намерен сделать всё для того, чтобы не допустить роста тарифов ни на 1%. И я этим очень усердно занимаюсь. Если нужно будет еще раз поехать с этой целью в Москву – я поеду, – сказал он.