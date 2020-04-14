Президент: Марш Победы может быть перенесен на 24 августа (ВИДЕО)

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Окончательное решение по поводу манифестаций по случаю 9 Мая пока не принято, но, вероятнее всего, традиционный Марш Победы будет перенесен. Об этом в рамках программы на частном телеканале заявил Игорь Додон.

Глава государства предположил, что марш может состояться 24 августа – в День освобождения Молдовы от фашизма. Он отметил, что перенос праздничных мероприятий, приуроченных к 9 Мая, на более позднее время обсуждается сегодня в большинстве стран СНГ.

– Марш может быть перенесен, но не аннулирован, – подчеркнул Додон.

В то же время президент отметил, что ветеранов Великой Отечественной навестят на дому в преддверии праздника и окажут им необходимую помощь.

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