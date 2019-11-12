Президент: Люди ждут от нас улучшения жизни, и мы обязаны им это дать

“Мы вступаем в очень важный этап, когда люди больше не хотят слышать о геополитике, что один с румынами, а другой – с русскими. Люди хотят конкретных результатов”. Об этом в рамках передачи на общественном телеканале заявил президент Игорь Додон.

– И если будет такое правительство, у которого будут эти результаты, вне зависимости от того, кем оно будет предложено и кто будет его поддерживать в парламенте, люди это оценят. Скорее всего, в ближайшее время мы выступим с таким предложением. И я выйду к гражданам и скажу: люди добрые, дайте нам 10 месяцев. Я знаю, как, и эти результаты будут. Если нет – уйдем все вместе. Но я уверен, что и на уровне Кишинева, и, надеюсь, на уровне правительства мы сможем дать результаты, которых ждут граждане. Я хочу этого. Меня больше ничего не интересует. Я хочу, чтобы люди получили от политиков, от правительства то, чего они ждут – хорошей жизни, – заявил он.