Президент: Люди ждут от нас конкретных дел и результатов, а не игр с конкурсами (ВИДЕО)

0

Ожидания людей в отношении новой власти – очень высокие, и не только в том, что касается консолидации общества. Люди ждут конкретных дел: лучших зарплат, пенсий, снижения цен и тарифов, качественных дорог. Меньше всего их интересует, кто будет директором какого-то предприятия или агентства. Об этом президент Молдовы Игорь Додон заявил в рамках специального выпуска на телеканале “НТВ Молдова”.

В данной связи глава государства отметил, что люди также ждут и единства новой власти, а потому все ее компоненты должны свести до минимума любые разногласия внутри правящей коалиции.

– В качестве главы государства я сделаю всё возможное, чтобы минимизировать эти разногласия. Я каждый день приглашаю за стол переговоров, обсуждаю, чтобы снизить напряжение. Несмотря на то, что не все довольны динамикой того, что происходит, большинство граждан РМ хотят, чтобы это правительство было единым. Люди говорят мне: “Держитесь вместе! Трудно, мы понимаем, но держитесь вместе, потому что это – шанс для развития Молдовы”, – рассказал президент.

По словам главы государства, представители правящей коалиции должны направить все усилия на решение проблем простых граждан, которых за последние годы накопилось довольно много. Правительство должно быть более активным в этом смысле, уверен президент.

– Мы готовы поддерживать правительство там, где ему необходима эта поддержка. Я имею в виду опыт, который у нас есть, потому что у нас есть и хорошие советники, и хорошие специалисты в области экономики и социальной сферы, которые являются депутатами. Но наши партнёры по коалиции, правительство должно поддерживать то, что мы предлагаем, включая экспертную оценку и некоторые инициативы. 8 сентября, через неделю, правительству исполняется 90 дней. Традиционно правительству предоставляется 100 дней. 100 дней – это где-то середина сентября и, очевидно, что после этого мы будем более настойчивыми как на уровне предложений, так и в отношении некоторых вопросов о том, что делаем дальше. Почему нет результатов в определённых областях, какими могли бы быть результаты. Мы хотим помочь, мы вместе, – добавил он.

Игорь Додон также отметил, что, скорее всего, примет участие и выступит на первом заседании осенне-зимней сессии парламента и обозначит четкие решения по всем вопросам, которых так ждет общество.

– Да, “правые” партии взяли на себя всю ответственность за правительство, и мы предоставили им возможность показать их способности решать те или иные вопросы. Мы практически полностью дали им исполнительную власть, как они этого хотели. Но теперь мы должны посмотреть, как мы будем отвечать ожиданиям граждан. Поэтому во второй половине сентября, когда будет открытие осенне-зимней сессии, я выступлю с некоторыми посланиями и даже с ясными предложениями, которые отвечают ожиданиям и нуждам граждан. Люди ждут конкретных результатов. Хватит уже игр с конкурсами, которые то проводят, то аннулируют. То говорят, что аэропорт нельзя вернуть в государственное управление, потом я им говорю, что это можно сделать. Всё это нужно обсудить и идти дальше. Меньше разговоров, больше конкретных дел. И тогда люди это оценят, – сказал глава государства.

Кроме того, президент выступил за проведение выездных заседаний правительства в районах Молдовы для того, чтобы министры на местах могли узнать из первых уст о проблемах и нуждах людей.

– Нужно вернуться к практике проведения заседаний правительства в территориях. Раз в две недели, в месяц правительство должно проводить выездные заседания в районах, говорить с гражданами. Люди этого ждут. Я каждую неделю езжу в районы. Думаю, что это должно делать и правительство. Чем ближе мы будем к людям, тем лучше будет для всех: и для страны, и для власти, и, в первую очередь, для граждан, – подытожил Игорь Додон.