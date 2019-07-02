Президент лично пожелал успехов молдавским спортсменам, отправившимся на Всемирную летнюю универсиаду (ФОТО, ВИДЕО)

Президент лично пожелал успехов молдавским спортсменам, отправившимся на Всемирную летнюю универсиаду (ФОТО, ВИДЕО)

Президент Молдовы Игорь Додон накануне провёл встречу со студенческой сборной Республики Молдова, которая примет участие во Всемирной летней универсиаде-2019 – самом престижном университетско-молодёжном спортивном соревновании, которое пройдет с 3 по 14 июля в итальянском Неаполе.

⁃ Вручил нашей национальной команде флаг Республики Молдова, чтобы они с гордостью пронесли его на этом захватывающем спортивном событии. Выразил надежду на то, что наша страна будет достойно представлена на этом соревновании, и пожелал спортсменам успехов и прекрасных достижений, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.

Примечательно, что в этом году Всемирная универсиада пройдет в 30-й раз. В ней примут участие порядка 8 тысяч спортсменов из более чем 150 стран. Республика Молдова в качестве суверенного и независимого государства впервые участвовала во Всемирной универсиаде в 1995 году. Всего на этих соревнованиях наши спортсмены завоевали 22 медали: 3 золотые, 4 серебряные и 15 бронзовых.

В этом году Республику Молдова представят 22 спортсмена, которые поборются за медали в 5 дисциплинах из 18: легкая атлетика, дзюдо, стрельба из лука, тхэквондо и плавание.

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