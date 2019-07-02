Президент лично пожелал успехов молдавским спортсменам, отправившимся на Всемирную летнюю универсиаду (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон накануне провёл встречу со студенческой сборной Республики Молдова, которая примет участие во Всемирной летней универсиаде-2019 – самом престижном университетско-молодёжном спортивном соревновании, которое пройдет с 3 по 14 июля в итальянском Неаполе.

⁃ Вручил нашей национальной команде флаг Республики Молдова, чтобы они с гордостью пронесли его на этом захватывающем спортивном событии. Выразил надежду на то, что наша страна будет достойно представлена на этом соревновании, и пожелал спортсменам успехов и прекрасных достижений, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.

Примечательно, что в этом году Всемирная универсиада пройдет в 30-й раз. В ней примут участие порядка 8 тысяч спортсменов из более чем 150 стран. Республика Молдова в качестве суверенного и независимого государства впервые участвовала во Всемирной универсиаде в 1995 году. Всего на этих соревнованиях наши спортсмены завоевали 22 медали: 3 золотые, 4 серебряные и 15 бронзовых.

В этом году Республику Молдова представят 22 спортсмена, которые поборются за медали в 5 дисциплинах из 18: легкая атлетика, дзюдо, стрельба из лука, тхэквондо и плавание.