Президент лично поздравил с 100-летием ветерана ВОВ и вручил ему самую высокую награду (ФОТО)

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Сегодня глава государства побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны, полковника медицинской службы в отставке Михаила Степановича Суетнова, которому 20 января исполнилось 100 лет.

Президент поблагодарил ветерана за то, что благодаря его самопожертвованию мы по-прежнему можем радоваться мирному небу над головой. Пожелал ему здоровья и много радости в окружении трех дочерей, шести внуков и 11 правнуков.

В знак высокого признания особых заслуг в области здравоохранения, за значительный вклад в воспитание молодого поколения в духе патриотизма и активную общественную деятельность Игорь Додон наградил полковника медицинской службы в отставке Михаила Суетнова Орденом Республики. Примечательно, что Михаил Степанович много лет проработал на военной кафедре Государственного медицинского университета «Николае Тестемицану».

– Я испытываю гордость от возможности пообщаться с человеком, который прожил целый век, а теперь смог поделиться воспоминаниями как о прекрасном, так и о тяжелых военных годах, – отметил на своей странице в соцсети Додон.