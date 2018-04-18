Президент лично ознакомился с ходом подготовки маршрутов спортивного мероприятия, который пройдет под его патронатом (ВИДЕО)

Глава государства посетил Этнокультурный комплекс Vatra.

Там Игорь Додон знакомился с ходом подготовки маршрутов спортивного мероприятия «Hai, Haiduci!», которое проводится в рамках года Штефана чел Маре и пройдет под патронатом Президента Республики Молдова с 21 по 22 апреля этого года.

– Спортивное мероприятие состоится в самом сердце лесного массива Кодры, и в нем примут участие около 400 спортсменов-любителей и профессионалов из разных стран, – отметил на своей странице в соцсети Игорь Додон.

Подробнее ознакомиться с программой мероприятия можно здесь.