Президент летит на Мюнхенскую конференцию по безопасности эконом-классом обычного рейса

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Глава государства остается верен своим принципам. Игорь Додон отправился на Мюнхенскую конференцию по безопасности эконом-классом обычного рейса.

Фото с президентом из салона самолета появилось в соцсетях. Известно, что глава государства летит в Вену самолетом авиакомпании Austrian airlines, где впоследствии он пересядет на рейс до Мюнхена.

Напомним, в рамках форума, который пройдет с 15 про 17 февраля, президент проведёт ряд двусторонних встреч с высокопоставленными представителями разных стран. В мероприятии участвуют более 100 глав государств и правительств, министров иностранных дел и обороны со всего мира.