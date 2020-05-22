Президент: КС подтвердил, что отставка Санду была правильной (ВИДЕО)

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Вчера Конституционный суд постановил, что идея бывшего премьер-министра Майи Санду о создании в рамках правительства дополнительного фильтра-комиссии по отбору генерального прокурора была антиконституционной. Об этом говорили и социалисты, и именно поэтому они инициировали отставку кабинета министров Санду в прошлом году.

– Напомню, что они не хотели останавливаться, когда взяли на себя ответственность, и когда мы выдвинули им вотум недоверия. Госпожа Майя Санду может обижаться или не обижаться, но КС подтвердил ,что мы были правы, и что отставка была правильной, поскольку то, что они предложили в ноябре прошлого года, было антиконституционным, – сказал глава государства в рамках нового выпуска “Президент отвечает”.

Игорь Додон также отметил, что вчера первая попытка “банды” Плахотнюка, Канду, Шора и остальных отправить в отставку Александра Стояногло провалилась – он продолжает исполнять свои функции. Следующая “назначена” на понедельник, 25 мая, когда этот вопрос будет рассматривать судебная инстанция. Президент выразил уверенность в том, что “у нас самый профессиональный, стойкий и независимый генеральный прокурор”, подчеркнув, что “конечно, это многим не нравится, а именно – олигархам”.

– Я абсолютно убежден, что мы получим результаты в рамках расследования. Мы не вмешиваемся в это расследование. Хочу пожелать удачи прокурору и всем, кто занимается этим серьезно и доведет до конца расследование кражи миллиарда и других преступлений, – подытожил он.

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