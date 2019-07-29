Президент: Кредит доверия, предоставленный власти народом, следует использовать с наивысшей ответственностью

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Усилия по консолидации партий, составляющих нынешнее парламентское большинство, следует и впредь поощрять, оказывать им содействие. Тем более что около 80% граждан поддерживают находящиеся сейчас у власти политические силы, и наша задача – и дальше развивать огромный потенциал нашего многонационального общества для блага и процветания Республики Молдова. Об этом президент Молдовы Игорь Додон заявил в рамках своего выступления на торжественной церемонии по случаю Дня Конституции.

– Хочу заверить вас в том, что, как Президент Республики Молдова, я буду всячески поддерживать нынешнюю парламентскую коалицию, которая представляет большую часть нашего общества. Разумеется, это мое обязательство будет оставаться в силе только при условии эффективной деятельности властей исключительно для народа и государства Республика Молдова, – отметил он.

Президент подчеркнул, что консолидации общества достичь нелегко, и эта цель станет достижимой только в случае, если граждане почувствуют, увидят, что изменились сами политики. В данной связи он отметил, что следует трансформировать в реальные факты громкие лозунги об искоренении коррупции и деолигархизации власти, о возвращении государственных учреждений на службу народу.

– В горячке кампании по демонтажу олигархического режима, который заполонил мошенническими схемами всю систему публичного управления, нельзя подрывать деятельность по социально-экономическому развитию страны. Ведь общество вправе требовать и уже требует от правительства и других ветвей власти конкретных действий и проектов, улучшающих уровень жизни людей. “Видение без действия — это просто галлюцинация”, – говорил Томас Эдисон. Время не ждет, и кредит доверия, предоставленный власти народом, следует использовать с наивысшей ответственностью, – подчеркнул Игорь Додон.

Он добавил, что “во всех этих сложных процессах мы будем рассчитывать на поддержку наших внешних партнеров, которые, когда это было необходимо, всегда оказывали нам техническую или финансовую помощь”. В то же время Игорь Додон убежден, что акцент в усилиях по реформированию и развитию страны должен быть сделан на внутренние ресурсы, на богатейший потенциал нашего общества, которые продемонстрировали свою эффективность и патриотический дух.

– На ключевые посты в государстве должны выдвигаться честные, профессиональные и любящие свою страну граждане Республики Молдова. Рекомендации, предложения и условия международных экспертов и партнерских организаций следует тщательно анализировать с точки зрения их соответствия интересам государства и граждан и только потом принимать и внедрять. В противном случае мы повторим ошибки, допущенные за последние несколько лет, – сказал президент.