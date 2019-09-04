Президент Казахстана принял верительные грамоты у Андрея Негуцы, ставшего послом Молдовы в этой стране

Президент Казахстана принял верительные грамоты у Андрея Негуцы, ставшего послом Молдовы в этой стране

Накануне Андрей Негуца, Посол Республики Молдова в Российской Федерации, вручил Касым-Жомарту Токаеву, Президенту Республики Казахстан, аккредитационные письма в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Молдова в Республике Казахстан, с резиденцией в Москве.

В ходе переговоров Президент Республики Казахстан отметил, что аккредитация главы дипломатического представительства придаст дополнительный импульс двусторонним отношениям и обеспечит преемственность в политико-дипломатических отношениях. Касым-Жомарту Токаев оценил его отношения со своим молдавским коллегой Игорем Додоном, и сказал что уверен в успешном развитии сотрудничества между нашими странами в различных областях.

В свою очередь, Андрей Негуца заявил, что руководство Республики Молдова придает большое значение традиционным отношениям молдо-казахской дружбы.

В конце встречи, руководитель казахского государства пожелал Андрею Негуце больших успехов в его работе, которую ему предстоит выполнять во время своего мандата в Республике Казахстан, и подтвердил ему полную поддержку со стороны властей своей страны.

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