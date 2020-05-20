Президент: Я буду бороться до конца! И пусть нас рассудит народ

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Мафия атакует президента, в том числе фабрикуя различные фальшивки и угрожая его близким, так как надеется таким образом заставить его замолчать и отказаться от дальнейшей политической борьбы. Однако Игорь Додон не намерен сдаваться – глава государства будет стоять до конца.

В рамках передачи “Дело принципа” на телеканале Accent TV президент рассказал о том, какое на него оказывается психологическое давление.

– Бьют по мне, по моей семье. Нашлись “умники”, которые звонят моей маме каждый вечер по несколько раз с угрозами. Это очень мерзко, низко, уже не говорю про комментарии в соцсетях и т. д. Я уже отключил маме Facebook, потому что это – полный беспредел. Уверен, что мы пройдем и через это. Я понимаю, почему они это делают: надеются, что я сделаю ошибку, надеются, что я уступлю. Но я не смогу уступить, потому что есть доверие народа, которое нужно оправдать. И мы доведем эту борьбу до конца. А дальше – пусть народ даст оценку каждому из нас, – сказал он.

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