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Президент исполнил самое заветное желание воспитанницы молдавского интерната, встретившись с ней в ее день рождения (ФОТО)

Президент исполнил самое заветное желание воспитанницы молдавского интерната, встретившись с ней в ее день рождения (ФОТО)

Написав Игорю Додону в соцсети, восьмиклассница Инна Балан даже не думала, что глава государства откликнется. 

Девочка родом из поселка Светлый, учится в молдо-турецком лицее. По словам педагогов, она очень добрая, скромная и общительная, участвует во всех мероприятиях лицея и хорошо знает молдавский язык.

Волей судьбы Инна оказалась в интернате. Летом девочка обратилась в соцсети к президенту и пригласила его на свой день рождения. «Мне не нужны подарки, просто хочу с вами пообщаться. Приезжайте или хотя бы просто позвоните», – написала Инна.

Написала и забыла. А сегодня, в день ее рождения, 17 января, посреди уроков ее вызвали в кабинет директора и сказали срочно собираться на конференцию в Кишинев. До самого входа в администрацию президента Инна даже не представляла, куда она едет на самом деле.

И даже оказавшись лицом к лицу с главой государства, она не могла поверить в то, что это не сон. Игорь Додон нашёл время в своём рабочем графике и встретился с девочкой, исполнив ее самое заветное желание в день ее рождения.

 

 

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