Президент исполнил мечту маленькой девочки, подарив ей пианино

Глава государства помог исполнить мечту 11-летней Виктории Шваровой из Кишинева, которой очень хотелось получить в подарок пианино на новогодние праздники. После обращения к президенту была оказана необходимая помощь для покупки музыкального инструмента.

– Виктория очень талантлива, она призёр многих национальных и международных конкурсов, но для полной самореализации в этом искусстве ей остро нужно пианино, которое родители не в состоянии купить. Пожелал девочке успеха в продвижении имиджа Республики Молдова на великих мировых сценах, – отметил глава государства, который сегодня встретился с юной пианисткой.

Глава государства отметил, что фонд “Din suflet” всегда будет рядом с теми, кому необходима поддержка.