Президент исполнил мечту маленькой девочки, подарив ей пианино

Президент исполнил мечту маленькой девочки, подарив ей пианино

Глава государства помог исполнить мечту 11-летней Виктории Шваровой из Кишинева, которой очень хотелось получить в подарок пианино на новогодние праздники. После обращения к президенту была оказана необходимая помощь для покупки музыкального инструмента.

– Виктория очень талантлива, она призёр многих национальных и международных конкурсов, но для полной самореализации в этом искусстве ей остро нужно пианино, которое родители не в состоянии купить. Пожелал девочке успеха в продвижении имиджа Республики Молдова на великих мировых сценах, – отметил глава государства, который сегодня встретился с юной пианисткой. 

Глава государства отметил, что фонд “Din suflet” всегда будет рядом с теми, кому необходима поддержка.

 

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md