Президент инициирует консультации с фракциями правящей коалиции: “Нужно сделать всё, чтобы избежать досрочных выборов!” (ВИДЕО)

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Президент РМ Игорь Додон принял участие в сегодняшнем заседании фракции ПСРМ. По его завершении глава государства отметил, что и он, и фракция Партии социалистов выступают за сохранение парламентского большинства и правительства, так как считают, что это – шанс для развития страны.

– В то же время коллеги-социалисты категорически не согласны с продвижением инициатив, которые, по их мнению, противоречат Конституции, а также тем договоренностям и соглашениям, которые ранее были достигнуты между ПСРМ и “АКУМ”. В подписанном в сентябре соглашении четко говорится о том, какова процедура выдвижения кандидатов на определенные должности. Мы поддерживаем реформу юстиции и реформу прокуратуры, но когда некоторые партийные лидеры пытаются подчинить себе важные государственные должности, – это неправильно, – сказал он.

Игорь Додон отметил, что завтра в качестве президента страны в 10.00 он проведет в парламенте дискуссии с фракцией ПСРМ, а в 11.00 приглашает на дискуссии депутатов фракции “Партия “Действие и солидарность” и в 12.00 – депутатов фракции “Платформа “Достоинство и правда”.

– Считаю, что я, как президент страны, должен сделать всё для того, чтобы избежать досрочных выборов. Поэтому я намерен воспользоваться своим правом, чтобы посадить их всех за стол переговоров. Может быть, после того, как мы проведем консультации по отдельности, мы встретимся и все вместе, чтобы до 15.00 у нас была единая позиция, – добавил он.