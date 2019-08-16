Президент и ПСРМ остаются уверенными лидерами народного доверия, – опрос

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Президент Республики Молдова Игорь Додон остается уверенным лидером доверия граждан. Таковы результаты опроса общественного мнения, представленные сегодня в столице.

Согласно итогам, глава государства занимает первое место в рейтинге доверия политическим деятелям нашей страны с 29,8. Кроме того, у главы государства самый низкий антирейтинг доверия из всех представленных в опросе политиков. На втором месте по уровню доверия граждан расположилась премьер-министр Майя Санду с 26,2%. В тройку лидеров также входит спикер Зинаида Гречаный с 18%.

Стабильно высокими остаются и позиции администрации президента. Она входит в топ-5 институтов нашей страны, которым граждане доверяют больше всего.

Что касается политических партий, здесь лидирует также пропрезидентская ПСРМ с 26,9%. На втором месте – партия “Действие и солидарность” с 23%, а на третьем – платформа “Достоинство и правда” с 16,8%.

Опрос общественного мнения проводился в период со 2 по 14 августа. В нем приняли участие 1106 респондентов. Погрешность составляет +/- 2,8%.