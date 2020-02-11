Президент и посол Азербайджана обсудили важные вопросы сотрудничества (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Республике Молдова Е. П. Гудси Дурсун оглы Османовым. В ходе беседы стороны изучили текущее состояние дел в молдавско-азербайджанских отношениях и выступили за углубление и расширение партнерских связей.

Игорь Додон выразил азербайджанскому руководству благодарность за существенную помощь, оказываемую нашей стране в реализации многих социальных проектов. В связи с этим он напомнил, что в этом году в городе Чадыр-Лунга будет открыт Культурно-образовательный центр, который строится при поддержке Фонда имени Гейдара Алиева на основании личной договоренности с Ильхамом Алиевым в ходе официального визита Игоря Додона в Баку в 2017 году.

Кроме того, собеседники указали на важность проведения четвертого заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая не собиралась с 2012 года. Новое заседание послужит хорошим импульсом для взаимодействия с деловой средой Азербайджана.

– В завершение встречи подчеркнул готовность к обмену визитами на высоком уровне – как президента Ильхама Алиева в Молдову, так и моего – в Азербайджанскую Республику, – отметил Додон.