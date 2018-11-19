Президент и первая леди объявили сбор средств в помощь детям с нарушениями слуха (ВИДЕО)

Благотворительный фонд первой леди «Din suflet» продолжает реализацию проекта «Спасем детей из мира тишины», чтобы ещё десять детей с проблемами слуха смогли воспользоваться кохлеарным имплантатом и получили шанс обрести слух.

Как отметил на своей странице в соцсети президент Игорь Додон, с этой целью и при поддержке внешних партнеров и ряда послов фонд аккумулировал примерно 50% необходимой суммы, но нужно еще 53250 евро. Стоимость одного кохлеарного имплантата, с учетом скидки, предоставленной представительством организации «Cohlear România», составляет 10650 евро.

В этой связи, вместе с первой леди мы решили запустить кампанию по сбору средств для получения нужной суммы и обращаемся с призывом ко всем людям, у которых есть возможность и желание внести пожертвования на счета Ассоциации «Аud și vorbesc» («Слышу и говорю») – организации, в которой состоят родители, чьи дети имеют проблемы со слухом, – отметил он.

Банковские реквизиты счетов Ассоциации «Aud și vorbesc»:

Бенефициар: Asociaţia Obştească Asociaţia Persoanelor cu Deficienţe de Auz „AUD ŞI VORBESC”

Cod fiscal 1017620003112

IBAN(MDL): MD93VI022241100000393MDL

IBAN(EUR): MD66VI022241100000196EUR

Codul băncii VICBMD2X883

Напомним, что почти за два года деятельности Благотворительный фонд «Din suflet» смог предоставить помощь более чем 150 тысячам человек посредством реализации различных национальных программ и проектов. Один из проектов фонда – «Спасём детей из мира тишины», который предусматривает вживление кохлеарного имплантата детям с проблемами слуха из социально уязвимых семей. В прошлом году был с успехом реализован первый этап проекта, в ходе которого десять детей с диагностированной проблемой слуха получили кохлеарные импланты.