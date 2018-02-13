Президент и крупнейший инвестор из Саудовской Аравии договорились о строительстве многофункционального спортивного комплекса в Молдове

Этим утром глава государства провел встречу с Рашидом С. Аль-Рашидом из Саудовской Аравии – учредителем и президентом крупной группы компаний в области строительства, производства альтернативной энергии, оказания медицинских услуг, развития туризма, благотворительности и т.д.

Как отметил на своей странице в соцсети Игорь Додон, Рашид С. Аль-Рашид является членом Комитета Городского Института, советником Комитета Саудовской Аравии по развитию страны, а также крупнейшим инвестором в области строительства парков и зон отдыха в Дубае. Господин Рашид выказал большой интерес к Республике Молдова, главным образом в сфере строительства больниц, жилых домов, магазинов, гостиниц и других объектов, подчеркнул президент.

– Обсудили вопрос строительства многофункционального спортивного комплекса в Республике Молдова. В течение следующих месяцев планируем выбрать участок, завершить разработку проектной документации для начала его строительства в оптимальные сроки. Выразил уверенность, что данный проект будет вскоре запущен под патронатом Президента Республики Молдова, – отметил глава государства по итогам проведенной встречи.

Игорь Додон также отметил, что по его приглашению Рашид С. Аль-Рашид посетит Республику Молдова в ближайшие несколько месяцев.

Напомним, что ранее по инициативе президента было начато строительство спортивных комплексов в сельской местности. В течение ближайших трех лет планируется строительство 300 таких комплексов.