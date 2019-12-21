Президент и генпримар Кишинева встретились с губернатором Санкт-Петербурга (ФОТО)

Президент и генпримар Кишинева встретились с губернатором Санкт-Петербурга (ФОТО)

Игорь Додон и Ион Чебан встретились сегодня с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Стороны обсудили весь спектр межгосударственных и межрегиональных отношений, в том числе с Кишиневом, Гагаузией и другими регионами страны. Они также определили наличие огромного потенциала инвестиционных возможностей для северной столицы России.

⁃ Договорились, что в ближайшее время в Молдову прибудет группа экспертов для определения и оценки проектов и возможностей, в которых сможет принять участие Санкт-Петербург и Ленинградская область на государственном уровне, а также частный бизнес из российского региона, заинтересованный в инвестициях в Молдову, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.

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