Президент и генпримар Кишинева вместе ответили на вопросы граждан (ВИДЕО)

Президент и генпримар Кишинева вместе ответили на вопросы граждан (ВИДЕО)

В новом выпуске «Президент отвечает» Игорь Додон и Ион Чебаном поговорили о засилье киосков в Кишиневе, о проблеме уличной рекламы, о новом здании кишиневской администрации, о кольцевой дороге, незаконных постройках и зеленных насаждениях.

Также они затронули темы, представляющие большой интерес не только для жителей Кишинева, а именно: о проблеме микрофинансовых организаций, о ценах на электроэнергию, о выданных в Тирасполе дипломах об образовании, а также обсудили последующие президентские выборы.

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