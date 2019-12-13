Президент: И газ, и электричество после 1 января обязательно будут! Никаких рисков на данном этапе нет (ВИДЕО)

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Кризис идей. Так глава государства прокомментировал заявления лидеров блока “АКУМ” Майи Санду и Андрея Нэстасе о том, что после 1 января 2020 года Молдова рискует остаться без газа и электричества. Президент заверил в том, что ситуация под контролем, а таких рисков на данном этапе нет.

– Хочу заверить еще раз в том, что газ и электроэнергия с 1 января обязательно будут. Никаких рисков на данном этапе нет. Мы всё предусмотрели даже до встречи президентов РФ и Украины, которая состоялась в Париже на этой неделе. На саммите “нормандской четверки” Россия и Украина практически договорились о транзите газа через Украину, и Молдова получит газ по маршруту, по которому получала все последние годы. Даже до этой встречи у нас было всё предусмотрено. Были несколько вариантов, чтобы Молдова не осталась без тепла и газа. Этот вопрос подняли наши оппоненты, Санду и Нэстасе, из-за того, что у них кризис идей. Я им хочу порекомендовать заняться делом вместо того, чтобы попытаться испортить праздник гражданам из-за своих личных политических амбиций и интересов. Пусть думают, как помочь гражданам, а не сделать хуже для того, чтобы как-то аргументировать свой уход в оппозицию, – заявил он.

Игорь Додон также напомнил, что вопрос обеспечения газом нашей страны оставался одним из главных в его повестке все последние месяцы. Президент намерен обсудить его и на следующей неделе в рамках визита в Москву, где у него пройдут встречи с руководством “Газпрома” и лично с президентом РФ Владимиром Путиным.