Президент: Граждане недовольны тем, что несколько судей КС полностью переворачивают всё в этой стране (ВИДЕО)

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К сожалению, появляются первые сигналы о том, что нынешний состав КС начинает ту же деятельность, которая была до июня прошлого года – при Владимире Плахотнюке. Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы “Президент отвечает”. Глава государства выразил мнение, что если Конституционный суд и дальше будет идти по такому пути, недовольство народа будет очень большим.

– А если они попытаются как-то вмешаться в демократические процессы по выборам, соглашаться или не соглашаться с выбором народа, мне кажется, народ, недовольство народа просто этот КС снесет. В какой форме – юридической, физической – не знаю. Надеюсь, что до этого не дойдет. Но меня всё чаще спрашивают об этом граждане, которые недовольны тем, что 6 членов Конституционного суда полностью переворачивают всё в этой стране. Тогда возникает вопрос, который я задавал 4 года назад: “Зачем нужны парламент и парламентское большинство, когда у тебя в кармане несколько членов КС, которые в любой момент выносят нужное решение по требованию Сырбу или Чеботаря, которые, кстати, писали на коленях решения КС по узурпации власти в июне прошлого года?”. Мы об этом не забыли. И мы это доведем до конца, – сказал Игорь Додон.

Президент отметил, что он сам и парламент были избраны народом, тогда как за членов КС граждане напрямую не голосовали.

– И когда начинаются такие игры – они очень опасны. Тем, кто задумал эти игры, я бы посоветовал отказаться от этой практики. Я никогда не пытался использовать КС в своих политических целях. А мои политические оппоненты это делают часто. И во что это превращается? – сказал он.

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