Президент – гражданам: Очень вас прошу, без экстренной необходимости не выходите из дома! (ВИДЕО)

Президент – гражданам: Очень вас прошу, без экстренной необходимости не выходите из дома! (ВИДЕО)

Предстоящие две недели будут критическими. От поведения граждан в ближайшие 14 дней зависит дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом в нашей стране. Об этом заявил Игорь Додон. 

– Сегодня у нас уже 8 случаев передачи вируса от человека к человеку. Очень вас прошу: оставайтесь дома! Без экстренной необходимости не выходите из дома! Я думаю, что и экономические агенты могут организовать особый режим работы для своих сотрудников, и государственные учреждения по максимуму ограничить свои ресурсы. Чтобы остались только полиция и врачи. Остальным – ограничить выходы в общественные места, – сказал он. 

 

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