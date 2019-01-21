Президент – гражданам: Не продавайтесь за гречку и мититеи. Их у вас украли

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10 лет у власти в Молдове находятся проевропейские партии. Они пытаются шифроваться, но именно они руководили страной всё это время, и у них была реальная возможность изменить ситуацию к лучшему, однако они не сделали этого. Об этом в рамках специального выпуска на телеканале НТВ Молдова заявил президент Игорь Додон.

– Они начали бороться между собой, пытались показать, кто сильнее, и пытались утопить своего политического оппонента. Все 10 лет мы присутствовали при этой борьбе. Из-за этого у многих граждан просто руки опускаются, – сказал глава государства.

Вместе с тем Игорь Додон отметил, что верит в мудрость наших граждан, и в то, что они сделают правильный выбор.

– Если мы не смогли достучаться до наших граждан, и они поверили тем, кто дает им больший пакет гречки, я всегда говорил: “Ее украли у вас. Не продавайтесь за мититеи. Если вам дают – берите, но голосуйте честно”. Уверен, после этих выборов ситуация будет другой. Нам нужно массово участвовать в выборах. Пришло время в этом году ударить кулаком по столу и идти дальше, – добавил он.

Игорь Додон также отметил, что ожидает много сюрпризов по результатам предстоящих выборов, и выразил уверенность в том, что они обернутся массовым голосованием против тех, кто находился у власти последние 10 лет.