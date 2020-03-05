Президент – гражданам: Не позволяйте использовать себя в чьих-то политических целях! (ВИДЕО)

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У граждан Молдовы есть право на свободу самовыражения, в том числе, путем проведения протестов, однако силовое проникновение в госучреждения и блокирование целого города недопустимы. Об этом заявил Игорь Додон в рамках очередного выпуска платформы “Президент отвечает”, комментируя прошедшую на этой неделе акцию ветеранов конфликта на Днестре.

– В городе миллион человек, а улицы были перекрыты. Мы понимаем жалобы ветеранов. Хочу отметить, что премьер-министр нашел правильный выход из ситуации. Были разные идеи – чтобы полиция применила силу и т д. Мы этого не допустили. Премьер встретился с ветеранами, нашел решения, некоторые уже применяются. Давайте так: если хотите протестовать – выходите спокойно. У всех есть право на свободу выражения, но не нарушайте закон. Неправильно, когда несколько сотен или тысяч граждан РМ ставят в трудное положение несколько миллионов граждан РМ, – заявил он.

Говоря о цели этих акций, президент заявил, что считает, что “кто-то пытается накалить обстановку”.

– Если бы ветераны – 100, 200, 300 человек, которые были ядром этого протеста, – пришли в совет под руководством министра обороны, решения нашлись бы там. Думаю, кто-то пытался использовать ветеранов в своих политических целях. Целью было дестабилизировать ситуацию. Зачем? Это очевидно. В этом году – президентские выборы. Кто-то хочет дестабилизировать ситуацию. Хочу выступить с призывом ко всем гражданам Молдовы: не позволяйте использовать себя в чьих-то политических целях. Хотите что-то обсудить – я много раз говорил, что президент готов вас принять. Премьер-министр открыт, парламент тоже. Давайте обсудим и найдем решения, – подытожил он.