Президент: Государство инициировало расторжение контракта о сдаче в концессию кишиневского аэропорта (ВИДЕО)

Президент: Государство инициировало расторжение контракта о сдаче в концессию кишиневского аэропорта (ВИДЕО)

Ситуация вокруг Международного аэропорта Кишинева и всё, что касается соглашения о сдаче этого стратегического объекта в концессию, также обсуждались на сегодняшнем заседании ВСБ. По его итогам Игорь Додон сообщил, что на основании допущенных нарушений законодательства, государство начало процедуру расторжения скандальной сделки. 

– Как вы знаете, недавно, несколько дней назад государство инициировало расторжение подписанного между правительством и компанией “Авиа Инвест” соглашения о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева по причине того, что с момента инициирования данного конкурса и до подписания соглашения были допущены нарушения законодательства. Это установило правительство и специальная созданная парламентская комиссия, которая в ближайшее время должна представить отчет и по “Air Moldova”, и по аэропорту, – сказал он.

 

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