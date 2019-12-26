Президент: Главный результат этого года – это то, что мы убрали из власти Плахотнюка (ВИДЕО)

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Полная смена власти в стране – одна из задач, которую удалось реализовать в уходящем году. Об этом президент заявил в рамках “прямой линии” на “Первом в Молдове”.

– Я считаю, что один из больших результатов уходящего года, об этом говорят все: и правые, и левые, и внепарламентские партии, и народ понимает, что основной результат этого года – это то, что мы убрали из власти Плахотнюка. Я думаю, это была задача, с которой многие не справились в течение последних лет. Они тоже очень старались, делали очень много деклараций, высказываний, но нам в этом году удалось полностью поменять власть в РМ, – сказал глава государства.

Игорь Додон отметил, что 2019 год был тяжелым, но результативным.

– Я считаю, что мы добились тех задач, которые мы перед собой поставили. Мы получили возможность существенно поменять ситуацию в стране. И то, что парламент поддержал все мои социальные инициативы: и по пенсиям, и по помощи пенсионерам, и по другим, показывает, что есть возможность уже продвигать новые идеи, продвигать наши программные цели. Поэтому я думаю, что, несмотря на все трудности, год был хороший, а следующий будет еще лучше, – добавил он.