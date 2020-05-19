Президент, генпрокурор и правительство – три мишени бандитской группировки, – Додон

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Андриан Канду, Илан Шор и прочие представители мафии так активизировались, потому что, с одной стороны, есть реальный прогресс в расследовании “кражи века”, а с другой – правительство предпринимает конкретные меры для возвращения аэропорта в исключительную собственность государства. Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы “Дело принципа” на телеканале Accent TV.

– Генпрокурор – профессионал, человек с характером в хорошем смысле слова – идет вперед, чтобы расследовать “кражу века”, аэропорт и т. д. Во вчерашнем заявлении он конкретно сказал, кто бенефициар. Есть, наверное, конкретные уголовные дела – он так сказал. Я верю генпрокурору. Он знает, что говорит, и основывается на конкретных документах. С другой стороны, после заседания Совета безопасности на прошлой неделе руководство правительства приняло решение начать процедуру несостоятельности в отношении компании, которая незаконно взяла в концессию аэропорт Кишинева. Это чревато тем, что в течение нескольких недель государство может войти в управление аэропорта. Интересно быть рейдером, как они меня называют, чтобы вернуть украденное государству. В сказках их называли Робин Гудами, но точно не рейдерами. Как они взяли аэропорт, банки и многое другое – вот это рейдерство. Поэтому задача – вернуть аэропорт государству без дополнительных условий и судебных издержек. И мы сейчас очень близки к этому, поэтому они все и зашевелились, – сказал он.

По мнению президента, активизировавшиеся деятели пытаются выиграть время. Позиция президента, премьер-министра и генерального прокурора – очень четкая и понятная: идти до конца.

– Я понимаю, что эти три направления – основные цели бандитской группировки. Первая цель – президент, вторая – генпрокурор, третья – отставка правительства, – сказал он.

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