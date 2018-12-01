Президент: Гагаузия – модель развития для других регионов Республики Молдова (ФОТО)

В ходе рабочей поездки в Гагаузскую автономию совместно с башканом Ириной Влах президент Игорь Додон принял участие в открытии реконструированной автомобильной дороги к селу Гайдар.

Участок протяженностью почти три километра был восстановлен за счет собственных средств автономии. Ремонт обошелся местному бюджету примерно в 20 миллионов леев. Кроме проезжей части, отремонтировано около 650 метров тротуара, подъезды к домовладениям, реконструирован мост и обустроена система водоотведения.

Игорь Додон поздравил местных жителей и руководство региона, которое внесло вклад в реализацию этого проекта. Глава государства выразил уверенность в том, что отремонтированная дорога будет содействовать социально-экономическому развитию села Гайдар.

– Отмечу, что под руководством башкана Ирины Влах автономия сделала значительный шаг в развитии: удалось привлечь иностранные инвестиции, получена помощь со стороны многих стран-партнеров, в том числе России, Турции, Европейского Союза, Туркмении и других стран. Кроме того, увеличился объем капитальных вложений в развитие инфраструктуры региона и в первую очередь в дорожное строительство. Без сомнения, Автономно-территориальное образование Гагауз-Ери служит моделью развития для других регионов Республики Молдова, – подчеркнул он.