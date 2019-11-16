Президент Европейского банка реконструкции и развития поздравил Иона Кику с вступлением в должность премьера и заверил в дальнейшей поддержке Молдовы

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В своем послании на имя главы молдавского кабинета министров Сума Чакрабарти заверил Иона Кику в том, что данная организация останется надежным партнером нашей страны и будет поддерживать экономическое развитие Молдовы, в том числе способствуя привлечению прямых инвестиций.

Президент Европейского банка реконструкции и развития выразил надежду на то, что данная организация совместно с Правительством РМ смогут улучшить инвестиционный климат в нашей стране и повысить интерес инвесторов к Молдове.

Сума Чакрабарти также пригласил Иона Кику на первый инвестиционный саммит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для стран-членов Восточного партнерства (Украина, Грузия, Молдова, Беларусь, Азербайджан, Армения), который состоится в Лондоне 22 ноября.