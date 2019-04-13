Президент: Есть большой риск, что местных выборов в этом году не будет

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Есть большой риск того, что в этом году местные выборы не состоятся. Об этом в рамках программы на частном телеканале заявил президент страны Игорь Додон.

– Назначение даты местных выборов – это полномочия парламента. Либо сделают какую-либо интерпретацию Конституционного суда для того, чтобы дать эти полномочия правительству или президенту, либо уже после парламентских выборов, если будет парламентское большинство, назначат в следующем году, – сказал он.

Напомним, ранее предполагалось, что всеобщие местные выборы в Молдове пройдут этим летом.