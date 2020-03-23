Президент: Если понадобится, мы готовы привлечь и армию! (ВИДЕО)

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На сегодняшний день Министерство внутренних дел своими силами справляется со сложившейся в стране ситуацией, однако, если понадобится, власти готовы привлечь и армию. Об этом на брифинге для прессы заявил Игорь Додон.

Глава государства отметил, что обсуждал этот вопрос с руководством Министерства обороны.

– На этом этапе такой необходимости пока нет, но мы уже подготовили различные протоколы, чтобы привлечь армию, если это понадобится. Но пока справляемся теми ресурсами, которые у нас есть, – подчеркнул он.

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