Президент: Если не сохраним целостность народа, наш государственный проект может стать бесполезным

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Мы должны мобилизовать все свои силы, чтобы противостоять демографическим вызовам. Спасение народа Молдовы должно стать основной задачей руководства страны. Но это также забота академических кругов и гражданского общества, которые постоянно должны напоминать правительству об опасности демографического распада республики. Об этом в рамках выступления по случаю запуска Года семьи заявил президент Игорь Додон.

Глава государства, в частности, подчеркнул, что наши социально-экономические, образовательные, политические, геополитические действия должны иметь в качестве основной цели демографическое восстановление населения и существенное снижение уровня миграции.

– Если мы не сохраним целостность народа, наш государственный проект в долгосрочной перспективе может стать бесполезным. Понятно, что демографическая ситуация в нашей стране порождается негативными процессами, происходящими в основных социально-экономических сферах. За все эти годы нам не удалось построить прочное правовое государство, в котором граждане чувствуют себя защищенными. Мы далеки от общества с подлинной демократией, – сказал он.

По словам Додона, драматические изменения происходят и в структуре семьи. Несмотря на призыв к преемственности нации через брак, число разводов растет.

– За прошедший год почти 20 тысяч пар объединили свои судьбы, но в тоже время почти девять тысяч семей распались. На фоне этих явлений многие люди вступают в повторный брак, в результате чего дети живут не с родными отцами, а с отчимами. Кроме того, существует новая тенденция сожительства пар: проживание вне брака или по отдельности в разных странах по причине миграции. В результате увеличивается число семей с одним родителем, а также число детей, которые живут одни. По последним оценкам каждый пятый ребенок в Республике Молдова имеет одного или обоих родителей, работающих за границей. Несмотря на постоянную связь между родителями и детьми, многие из них не имеют надлежащего ухода и лишены моральной поддержки. Отсутствие прямого родительского надзора является одним из факторов, который негативно влияет на поведение несовершеннолетних. В то же время дети также страдают с точки зрения экономического благосостояния. В настоящее время бедность остается сложной социальной проблемой, которая отрицательно влияет на детей. Самый высокий уровень бедности (27%) зарегистрирован среди семей с тремя и более детьми, что в 2,9 раза выше, чем в семьях с одним ребенком (9,3%) и в 2,7 раза выше, чем в семьях без детей (10,2%), – перечислил президент.

Глава государства уверен: все эти социально-экономические изменения оказывают негативное влияние не только на отдельную семью, но и на общество в целом, являясь реальным вызовом для органов государственной власти всех уровней. Все лица, принимающие решения, должны осознавать риск ситуации и применять максимально эффективную социальную политику для повышения устойчивости семей в условиях экономического кризиса, миграции, отсутствия возможностей и коррупции, считает он.

– Президентура взяла на себя такую ответственность. Как вы знаете, президентским указом мы объявили 2019 год – Годом семьи. Таким образом, для поощрения, защиты и поддержки целостности семей будет разработана комплексная национальная программа, направленная на укрепление здоровых семейных отношений, – сказал Додон, назвав главные действия, которые президентура намерена предпринять в рамках Года семьи.