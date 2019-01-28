Президент: Если не сохраним целостность народа, наш государственный проект может стать бесполезным

Президент: Если не сохраним целостность народа, наш государственный проект может стать бесполезным

Мы должны мобилизовать все свои силы, чтобы противостоять демографическим вызовам. Спасение народа Молдовы должно стать основной задачей руководства страны. Но это также забота академических кругов и гражданского общества, которые постоянно должны напоминать правительству об опасности демографического распада республики. Об этом в рамках выступления по случаю запуска Года семьи заявил президент Игорь Додон. 

Глава государства, в частности, подчеркнул, что наши социально-экономические, образовательные, политические, геополитические действия должны иметь в качестве основной цели демографическое восстановление населения и существенное снижение уровня миграции.

– Если мы не сохраним целостность народа, наш государственный проект в долгосрочной перспективе может стать бесполезным. Понятно, что демографическая ситуация в нашей стране порождается негативными процессами, происходящими в основных социально-экономических сферах. За все эти годы нам не удалось построить прочное правовое государство, в котором граждане чувствуют себя защищенными. Мы далеки от общества с подлинной демократией, – сказал он. 

По словам Додона, драматические изменения происходят и в структуре семьи. Несмотря на призыв к преемственности нации через брак, число разводов растет.

– За прошедший год почти 20 тысяч пар объединили свои судьбы, но в тоже время почти девять тысяч семей распались. На фоне этих явлений многие люди вступают в повторный брак, в результате чего дети живут не с родными отцами, а с отчимами. Кроме того, существует новая тенденция сожительства пар: проживание вне брака или по отдельности в разных странах по причине  миграции. В результате увеличивается число семей с одним родителем, а также число детей, которые живут одни. По последним оценкам каждый пятый ребенок в Республике Молдова имеет одного или обоих родителей, работающих за границей. Несмотря на постоянную связь между родителями и детьми, многие из них не имеют надлежащего ухода и лишены моральной поддержки. Отсутствие прямого родительского надзора является одним из факторов, который негативно влияет на поведение несовершеннолетних. В то же время дети также страдают с точки зрения экономического благосостояния. В настоящее время бедность остается сложной социальной проблемой, которая отрицательно влияет на детей. Самый высокий уровень бедности (27%) зарегистрирован среди семей с тремя и более детьми, что в 2,9 раза выше, чем в семьях с одним ребенком (9,3%) и в 2,7 раза выше, чем в семьях без детей (10,2%), – перечислил президент. 

Глава государства уверен: все эти социально-экономические изменения оказывают негативное влияние не только на отдельную семью, но и на общество в целом, являясь реальным вызовом для органов государственной власти всех уровней. Все лица, принимающие решения, должны осознавать риск ситуации и применять максимально эффективную социальную политику для повышения устойчивости семей в условиях экономического кризиса, миграции, отсутствия возможностей и коррупции, считает он.

– Президентура взяла на себя такую ответственность. Как вы знаете, президентским указом мы объявили 2019 год – Годом семьи. Таким образом, для поощрения, защиты и поддержки целостности семей будет разработана комплексная национальная программа, направленная на укрепление здоровых семейных отношений, – сказал Додон, назвав главные действия, которые президентура намерена предпринять в рамках Года семьи.

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