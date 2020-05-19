Президент: Если не будет большинства, приглашу Гречаный, Филипа, Санду и Нэстасе и будем решать, что делаем дальше

0

Если в ближайшее время из Демпартии уйдут еще несколько депутатов и не будет стабильного большинства, президент начнет переговоры с лидерами парламентских партий, за исключением группировки Шор-Канду, для поиска выхода из сложившейся ситуации. Об этом Игорь Додон заявил в рамках “Дело принципа” на телеканале Accent TV.

– Если в ближайшее время уйдут еще несколько депутатов и мы увидим, что нет парламентского большинства, я в тот же день, могу и раньше, приглашу всех игроков – вместе или отдельно. Каких игроков? Шора, Канду я не буду приглашать. Гречаный, Филипа, Санду и Нэстасе. Мы должны будем решить, что будем делать в этой ситуации: разрешаем мафии опять разыграть нас как “кошки-мышки”, либо принимаем принципиальное решение – всё это почистить через выборы или можно договориться по-другому. Проводим президентские выборы, честно, открыто. Пусть будут все кандидаты, и народ выберет. А после, если увидим, что не можем идти дальше в такой формуле, распускаем парламент и идем на досрочные выборы, – сказал он.

Глава государства также отметил, что идеально было бы провести президентские и досрочные парламентские выборы в один день.

– Если КС примет решение, что можно в один день, техническую возможность это сделать мы найдем. Тогда никто из этих группировок не пройдет. Вся эта “перхоть” просто уйдет, – подчеркнул президент.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.